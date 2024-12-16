В Рязанской области издадут молодежный путеводитель по южной части региона

Для его составления библиотекари искали информацию в архивах, консультировались с местными жителями, работниками культуры, историками, архитекторами и географами.

В Рязанской области издадут молодежный путеводитель по южной части региона. Об этом сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу библиотеки имени Горького.

Справочник выпустят на грантовые средства, полученные библиотекарями. Предметом исследований стал рязанский юг.

Для составления путеводителя библиотекари искали информацию в архивах, консультировались с местными жителями, работниками культуры, историками, архитекторами и географами.

Фото: библиотека имени Горького