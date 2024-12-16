В Рязанской области издадут молодежный путеводитель по южной части региона
Для его составления библиотекари искали информацию в архивах, консультировались с местными жителями, работниками культуры, историками, архитекторами и географами.
В Рязанской области издадут молодежный путеводитель по южной части региона. Об этом сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу библиотеки имени Горького.
Справочник выпустят на грантовые средства, полученные библиотекарями. Предметом исследований стал рязанский юг.
Для составления путеводителя библиотекари искали информацию в архивах, консультировались с местными жителями, работниками культуры, историками, архитекторами и географами.
Фото: библиотека имени Горького