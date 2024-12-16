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В Рязани тюменца заключили в СИЗО за убийство и разбой 14-летней давности
Отмечается, что в июне 2010 года в квартире одного из домов на улице Гагарина обнаружили тело пожилой женщины с многочисленными телесными повреждениями, в том числе переломами ребер и следами асфиксии.

В Рязани тюменца заключили в СИЗО за убийство и разбой 14-летней давности. Об этом сообщает СК по региону.

Отмечается, что в июне 2010 года в квартире одного из домов на улице Гагарина обнаружили тело пожилой женщины с многочисленными телесными повреждениями, в том числе переломами ребер и следами асфиксии.

Из квартиры пропали денежные средства и орден Отечественной войны II степени.

При расследовании изъяли фольгу, которой были заклеены дверные глазки на лестничной площадке, у подъезда — окурки сигарет, сохранившие биологические следы предполагаемого преступника.

По горячим следам установить преступника не удалось.

Тщательное планирование, глубокий анализ, эффективное взаимодействие с органами полиции и проведение криминалистических экспертиз, несмотря на давность произошедших событий, позволили установить преступника.

Им оказался мужчина, с которым в то время общалась одна и падчериц сына убитой.

Мужчину задержали.

Расследование продолжается.