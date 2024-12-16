В Рязани рецидивист украл деньги с найденной банковской карты

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Рязани рецидивист украл деньги с найденной банковской карты. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 44-летний местный житель и сообщил, что получил сообщение о списании денежных средств с банковского счета, к которому привязана его карта. Мужчина добавил, что недавно потерял платежное средство.

Оперативники получили описание внешности злоумышленника от работников магазинов, в которых использовалась карта. Правоохранители узнали в нем 43-летнего жителя Рязани. Ранее его неоднократно судили за кражи и мошенничества. Он провел в местах лишения свободы более 20 лет и недавно освободился.

На улице Энгельса наряд ППС заметил мужчину, похожего на разыскиваемого. Патрульные остановили прохожего и установили его причастность к краже. Задержанного передали оперативникам.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.