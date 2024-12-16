Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
-1°
Втр, 17
Срд, 18
-2°
ЦБ USD 102.91 -0.52 17/12
ЦБ EUR 108.7 -0.31 17/12
Нал. USD 102.90 / 103.00 16/12 18:43
Нал. EUR 108.02 / 109.00 16/12 18:43
Новости
Итоги года New
Публикации
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
3 552
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
17 539
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
17 602
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
19 943
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани рецидивист украл деньги с найденной банковской карты
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Рязани рецидивист украл деньги с найденной банковской карты. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 44-летний местный житель и сообщил, что получил сообщение о списании денежных средств с банковского счета, к которому привязана его карта. Мужчина добавил, что недавно потерял платежное средство.

Оперативники получили описание внешности злоумышленника от работников магазинов, в которых использовалась карта. Правоохранители узнали в нем 43-летнего жителя Рязани. Ранее его неоднократно судили за кражи и мошенничества. Он провел в местах лишения свободы более 20 лет и недавно освободился.

На улице Энгельса наряд ППС заметил мужчину, похожего на разыскиваемого. Патрульные остановили прохожего и установили его причастность к краже. Задержанного передали оперативникам.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.