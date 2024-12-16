В Ростове-на-Дону во время выступления умер пауэрлифтер

В Ростове-на-Дону во время выступления умер пауэрлифтер. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, мужчине стало плохо после того, как он присел с 320 кг. Тяжелоатлет начал делать разминку с тяжелыми весами, а на жиме лежа он уже не дышал. Прибывшая на место инцидента скорая около часа пыталась реанимировать мужчину.

Известно, что пару лет назад ему делали серьезную операцию на сердце — шунтирование. Однако он уже через несколько месяцев снова начал поднимать большой вес.