В России предложили ввести налог на такси и доставку

В таком случае минимальные цены на такси или доставку составят от 700 рублей, а средняя цена достигнет 1 100 рублей.

В России предложили ввести налог на такси и доставку. Об этом сообщает Газета.RU cо ссылкой на финансистов.

Отмечается, что налог может составить минимум 100 рублей с каждого заказа или поездки плюс проценты от стоимости.

В таком случае минимальные цены на такси или доставку составят от 700 рублей, а средняя цена достигнет 1 100 рублей.

Также авторы идеи утверждают, что «никакого социального недовольства не будет».