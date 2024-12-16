В Кадомском районе мужчина вскрывал окна отверткой и грабил дома

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (два эпизода). Его признали виновным и назначили наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года с возложением дополнительных обязанностей.

В Кадомском районе мужчина вскрывал окна отверткой и грабил дома. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в марте 2024 года подозреваемый взломал отверткой створки пластиковых окон и проник в частные домовладения, откуда похитил имущество. В результате потерпевшим причинен материальный ущерб в общей сумме около 19 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (два эпизода). Его признали виновным и назначили наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года с возложением дополнительных обязанностей.