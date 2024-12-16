В Госдуме предложили выдавать кредиты под низкий процент ключевым отраслям экономики

Такое предложение сделал депутата Сергей Миронов. Инициатива Миронова касается тех предприятий, которые производят дефицитные товары и услуги с большим спросом.

В Госдуме предложили выдавать кредиты под 3-5% ключевым отраслям экономики. Такое предложение сделал депутата Сергей Миронов, его цитирует РИА Новости.

Инициатива Миронова касается тех предприятий, которые производят дефицитные товары и услуги с большим спросом.

По его словам, Центробанку нужно изменить современную денежно-кредитную политику, которая подавляет спрос и предложение, на политику роста реального производства.