В центре Рязани перекроют участок дороги 18 и 25 декабря

В связи с проведением предновогодних мероприятий на площади Театральной будет закрыто движение транспорта с 08.00 до 14.00 18 декабря и по улице Николодворянской на участке от дома № 12 до пересечения с улицей Полонского с 08.00 до 13.00 25 декабря.

В центре Рязани перекроют участок дороги 18 и 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В связи с проведением предновогодних мероприятий на площади Театральной будет закрыто движение транспорта с 08.00 до 14.00 18 декабря и по улице Николодворянской на участке от дома № 12 до пересечения с улицей Полонского с 08.00 до 13.00 25 декабря.

Рязанцев просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.