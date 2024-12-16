Три человека пострадали в ДТП на трассе в Шацком районе

Авария произошла 13 декабря, примерно в 17:00, на 5-м километре автодороги «Шацк-Чернеево-Высокое-Печины».

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Шацком районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 13 декабря, примерно в 17:00, на 5-м километре автодороги «Шацк-Чернеево-Высокое-Печины». По предварительной информации, 36-летний местный житель за рулем LADA Granta столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110 под управлением 53-летнего жителя Шацкого района.

Пассажиры первого авто в возрасте 41, 42, 49 лет получили травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.