СМИ: Малков перенес Прямую линию из-за задержания Любимова

Напомним, губернатор региона анонсировал Прямую линию. 12 декабря, однако позже из-за «загруженного графика» перенес эфир на 11 декабря.

Малков перенес Прямую линию из-за задержания Любимова. Об этом сообщает Telegram-канал «Новая газета-Рязань».

По словам источника издания, 9 декабря Малков выступал в Совете Федерации и встречался с его руководителем Валентиной Матвиенко.

«Вероятно, тогда же был проинформирован о серьезных намерениях Службы экономической безопасности ФСБ в отношении своего предшественника губернатора Любимова», — отметили в сообщении.

Напомним, губернатор региона анонсировал Прямую линию 12 декабря, однако позже из-за «загруженного графика» перенес эфир на 11 декабря.

«Тогда федеральный эфир должны были заполнить новости из Басманного суда. А прямая линия Малкова на их фоне попросту бы потерялась», — подчеркнули в посте.

Экс-губернатор Рязанской области задержали 12 декабря. Его обвиняют в получении взяток в крупном размере. По некоторым данным, всего Любимов получил 250 млн. ФСБ «вело» Любимова около года.