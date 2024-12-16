Рязанские врачи впервые провели операцию на околощитовидной железе без разреза на шее

Врачи Рязанской городской клинической больницы № 11 провели трансоральную эндоскопическую паратиреоидэктомию на околощитовидной железе.

Рязанские врачи впервые провели операцию на околощитовидной железе без разреза на шее. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Врачи Рязанской городской клинической больницы № 11 провели трансоральную эндоскопическую паратиреоидэктомию на околощитовидной железе.

«Ранее мы выполняли эндоскопическим методом большое количество операций через микродоступ на шее. Делался разрез 1,5 см и через эти разрезы удаляли опухоли щитовидной железы и околощитовидной железы. Но рубчик оставался, пусть совсем маленький, но оставался», — рассказал Анатолий Донюков заведующий Вторым хирургическим отделением ГКБ N°11.

Чтобы избежать даже микроразрезов врачи провели трансоральную эндоскопическую операцию.

«Разрезы делаются в полости рта, под губой. Под контролем видеокамеры находится пораженный участок и извлекается. Никаких дополнительных разрезов не делается. Опухоль у пациентки была небольшая 2×1 см, она удалилась через ротовую полость. Если новообразование большого размера, то приходится делать небольшой разрез в подмышечной области», — рассказал Анатолий Донюков.