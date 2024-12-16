Рязанская область заняла 50 место в рейтинге по доступности покупки автомобиля

Доля семей, которые могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автомобиль (1,2 млн руб.) в кредит в регионе составляет 12,1%. Новый автомобиль стоимостью 2,9 млн рублей могут позволить себе лишь 2,7%.

Рязанская область заняла 50 место в рейтинге по доступности покупки автомобиля. Данные исследования публикует РИА Новости.

Доля семей, которые могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автомобиль (1,2 млн руб.) в кредит в регионе составляет 12,1%. Новый автомобиль стоимостью 2,9 млн рублей могут позволить себе лишь 2,7%.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там новый недорогой автомобиль себе могут позволить 54,7 процента жителей, новое авто стоимостью. около 3 млн могут приобрести 26,3 процента.