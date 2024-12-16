Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
-1°
Втр, 17
Срд, 18
-1°
ЦБ USD 103.43 -0.52 14/12
ЦБ EUR 109.01 -1.47 14/12
Нал. USD 102.90 / 101.91 16/12 15:30
Нал. EUR 108.40 / 109.00 16/12 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
3 427
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
17 426
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
17 488
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
19 830
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанская область заняла 50 место в рейтинге по доступности покупки автомобиля
Доля семей, которые могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автомобиль (1,2 млн руб.) в кредит в регионе составляет 12,1%. Новый автомобиль стоимостью 2,9 млн рублей могут позволить себе лишь 2,7%.

Рязанская область заняла 50 место в рейтинге по доступности покупки автомобиля. Данные исследования публикует РИА Новости.

Доля семей, которые могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автомобиль (1,2 млн руб.) в кредит в регионе составляет 12,1%. Новый автомобиль стоимостью 2,9 млн рублей могут позволить себе лишь 2,7%.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там новый недорогой автомобиль себе могут позволить 54,7 процента жителей, новое авто стоимостью. около 3 млн могут приобрести 26,3 процента.