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Рязанка может потерять ребенка после падения у женской консультации
Девушку госпитализировали.

Беременная 20-летняя рязанка упала на скользком пандусе около женской консультации № 3 на улице Новоселов, после падения на спину она может потерять ребенка. Об этом РЗН. Инфо сообщила пострадавшая.

По ее словам, инцидент произошел 12 декабря.

Отмечается, что девушка вышла с планового обследования из женской консультации № 3. Поскользнувшись на неубранном ото льда и снега пандусе, она упала на спину.

«Сотрудники женской консультации вызвали скорую, и только. Больше ничем помогать не планировали», — отметила рязанка.

Машина «скорой» увезла пострадавшую в ОКБ. Там врачи поставили ей диагноз: ушиб правого колена и поясничной области. После жалоб на боли в животе доктора добавили угрозу выкидыша. Девушку перенаправили в Перинатальный центр, там угрозу выкидыша на 4 месяце беременности подтвердили.

«Я выписалась из рязанского перинатального, хочу все-таки лечиться на платной основе в Коломне. Стараюсь не переживать, но как тут не переживать? Что делать — не знаю. Наверняка этот пандус как не чистили, так и не чистят. Куда обращаться — не понятно», — написала она.

Рязанка добавила, что пандус до сих пор не почистили и прислала фото от 16 декабря.