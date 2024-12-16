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Рязанец вырвал из руки сослуживца гранату и спас его во время наступления ВСУ
«По-другому я не мог. Люблю свою страну, свою малую родину, семью и просто обязан защищать все, что мне дорого», — поделился военнослужащий.

Рязанец вырвал из руки сослуживца гранату и спас его во время наступления ВСУ. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на эпизод программы «Наши» на канале «Россия 1».

Одним из героев выпуска стал уроженец Шиловского района Василий Гордеев, гвардии старший сержант, заместитель командира разведроты с позывным «Мерседес».

Он рассказал, что в сентябре 2022 года его отряд на Сватовском направлении получил задание — занять и удерживать позицию. Вражеская техника подошла вплотную, силы были неравны. Товарищ Василия получил ранение и решил покончить с собой, чтобы не попасть в плен. Рязанец вырвал из руки друга гранату, вместе им удалось спастись.

«По-другому я не мог. Люблю свою страну, свою малую родину, семью и просто обязан защищать все, что мне дорого», — поделился военнослужащий.