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Рязанцы снова обратили внимание на рост цен на бензин
За неделю стоимость бензина разных марок выросла на 50 копеек. Местные считают, что стоимость АИ-92 может достичь 55 рублей к Новому году.

Рязанцы снова обратили внимание на рост цен на бензин. Об этом местные жители написали в Telegram-канале «Рязань».

Отметим, что за неделю стоимость бензина разных марок выросла на 50 копеек. Местные считают, что стоимость АИ-92 может достичь 55 рублей к Новому году.

Ранее рязанцы сообщали, что стоимость бензина растет каждую неделю.