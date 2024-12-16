Рязанцы снова обратили внимание на рост цен на бензин

За неделю стоимость бензина разных марок выросла на 50 копеек. Местные считают, что стоимость АИ-92 может достичь 55 рублей к Новому году.

Рязанцы снова обратили внимание на рост цен на бензин. Об этом местные жители написали в Telegram-канале «Рязань».

Отметим, что за неделю стоимость бензина разных марок выросла на 50 копеек. Местные считают, что стоимость АИ-92 может достичь 55 рублей к Новому году.

Ранее рязанцы сообщали, что стоимость бензина растет каждую неделю.