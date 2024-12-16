Рязанцам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце декабря

Отмечается, что рабочий день 28 декабря не будет сокращенным.

Рязанцам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце декабря. О этом пишет РИА Новости со ссылкой на Госдуму.

Жители будут работать шесть дней с 23 по 28 декабря, поскольку выходной с субботы перенесли на понедельник, 30 декабря.

Отмечается, что рабочий день 28 декабря не будет сокращенным.

Благодаря переносу россияне будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января.

Напомним, 31 декабря стало выходным после переноса выходного с 7 января 2024 года.