Рязанца осудили за заросший сорняками участок

Мужчину признали виновным.

В Рязанской области осудили мужчину за заросший сорняками участок. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора.

Отмечается, что участок площадью более семи гектаров зарос сорняками.

Его владельца в июле 2024 года оштрафовали на 20 тысяч рублей.

В указанный срок штраф мужчина не заплатил, после чего материалы направили в суд.

Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили наказание в виде 25 часов обязательных работ.