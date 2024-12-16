Росздравнадзор поручил увеличить поставки физраствора в регионы

Ведомство держит ситуацию с лекарственным обеспечением на постоянном контроле.

Росздравнадзор поручил увеличить поставки физраствора в регионы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в настоящее время запасы раствора для инфузий активно пополняются.

В Росздравнадзоре подчеркнули, что потребности аптечной и лечебной сети будут полностью удовлетворены.

Ведомство держит ситуацию с лекарственным обеспечением на постоянном контроле.

Напомним, ранее рязанцы пожаловались на отсутствие физраствора в аптеках.