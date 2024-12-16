Российские военные освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР
Потери украинских войск за сутки составили до 1425 человек. ВСУ также потеряли танк Leopard, три боевые бронемашины, две машины MaxxPro.
Российские военные освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщили в Минобороны.
Потери украинских войск за сутки составили до 1425 человек. ВСУ также потеряли танк Leopard, три боевые бронемашины, две машины MaxxPro.
ПВО РФ за сутки сбила девять беспилотников ВСУ.