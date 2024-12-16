РГРТУ имени Уткина завершил цикл Дней открытых дверей мероприятиями ФРТ и ИЭФ

РГРТУ имени В.Ф. Уткина завершил цикл Дней открытых дверей мероприятиями ФРТ и ИЭФ. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

15 декабря два факультета — инженерно-экономический и факультет радиотехники и телекоммуникаций — принимали абитуриентов и их родителей.

И. о. ректора Сергей Банников поприветствовал участников в видеообращении.

Проректор по образовательной деятельности Елена Соколова рассказала о правилах поступления в рамках будущей приемной кампании. Отдельно к пришедшим обратились деканы.

Родители абитуриентов интересовались целевым обучением и возможностями трудоустройства после университета, а также во время учебы. Много вопросов было задано про военный учебный центр.

Представители всех кафедр провели мастер-классы. Ключевые работодатели для выпускников обоих факультетов прислали своих представителей. Комитет инвестиций и туризма выступал от лица Правительства Рязанской области.

Отмечается, что за полтора месяца РГРТУ имени В.Ф. Уткина провел Дни открытых дверей всех факультетов, Станкостроительного колледжа РГРТУ и общеуниверситетский. Их посетили несколько тысяч человек.