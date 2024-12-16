Путин сообщил о переломном моменте на поле боя в зоне СВО

«Происходит перелом на линии боевого соприкосновения. Полный перехват стратегической инициативы», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин заявил о переломе на поле боя в этом году, в том числе благодаря большому количеству добровольцев. Об этом пишет «Российская газета».

Президент высоко оценил боевую активность российских войск.

«Происходит перелом на линии боевого соприкосновения. Полный перехват стратегической инициативы», — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что ежедневно контракт подписывают более 1000 россиян.