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Путин назвал российские ударные комплексы более современными, чем у США
Заявление прозвучало на заседании коллегии Минобороны РФ.

Владимир Путин назвал российские ударные комплексы более современными, чем у США. Об этом пишут «Известия».

Президент заявил, что новейший ракетный баллистический комплекс «Орешник» себя хорошо себя зарекомендовал, в том числе по части мощности.

Он указал, что когда-то СССР в известной степени пошел на одностороннее разоружение — на ликвидацию ракет наземного базирования средней дальности. И США сделали то же самое со своими «Першингами» (двухступенчатыми баллистическими ракетами средней дальности).

«Но в наше время, в российское уже, мы создали гораздо более современные, чем у США, комплексы морского базирования. Это и „Калибры“, это „Циркон“ — гиперзвуковые комплексы. Создали новейшие ракеты средней дальности воздушного базирования Х-101 — с дальностью, которая кратно превышает то, что есть у вероятного противника, свыше четырех тыс. км. И эта система может быть оснащена и специальным боезарядом, то есть ядерным», — уточнил глава государства.