Полиция прокомментировала аварию с маршруткой в Клепиковском районе

Отмечается, что ДТП произошло в пятницу, 13 декабря, на 482-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе.

Полиция прокомментировала аварию с маршруткой в Клепиковском районе. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

Отмечается, что ДТП произошло в пятницу, 13 декабря, на 482-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе.

По предварительной информации, 33-летний водитель на «Пежо» столкнулся с «Опель Зафира».

Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.

Ранее в соцсетях появилось видео с места аварии.