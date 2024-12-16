Опубликован прогноз погоды на 17 декабря в Рязанской области

Во вторник, 17 декабря, в регионе будет облачно. Ночью ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега. Местами ожидается налипание мокрого снега, гололед, метель, снежные заносы. Днем также пройдут небольшие осадки. Гололедица.