Опубликован прогноз погоды на 17 декабря в Рязанской области
Во вторник, 17 декабря, в регионе будет облачно. Ночью ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега. Местами ожидается налипание мокрого снега, гололед, метель, снежные заносы. Днем также пройдут небольшие осадки. Гололедица.
Опубликован прогноз погоды на 17 декабря в Рязанской области. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Во вторник, 17 декабря, в регионе будет облачно. Ночью ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега. Местами ожидается налипание мокрого снега, гололед, метель, снежные заносы. Днем также пройдут небольшие осадки. Гололедица.
Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит -6, -1 градус, днем -5, 0 градусов.