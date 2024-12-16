На Рязанскую область надвигается новый циклон

Также в ночь на четверг в регионе может похолодать до -16 градусов.

На Рязанскую область надвигается новый циклон. Об этом сообщил начальник отдела агрометеорологического режима и климата Рязанского ЦГМС Роман Степанов.

По его словам, вечером 16 декабря в Рязанской область ожидается снег, местами с метелью.

«В ночь на четверг в тылу этого циклона будет поступать холодный воздух, температура опустится до -16 градусов. А к выходным, по предварительным прогнозам, снова потепление до плюсовых значений», — отметил Степанов.