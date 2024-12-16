На Дальнем Востоке молодой человек убил 14-летнюю возлюбленную и надругался над ее трупом

На Дальнем Востоке молодой человек убил 14-летнюю возлюбленную и надругался над ее трупом. Об этом сообщают «Плохие новости».

Перед гибелью девочка ушла из дома в общежитие к своему 22-летнему молодому человеку. Между парой произошел конфликт, мужчина изнасиловал школьницу и несколько раз ударил по голове молотком.

Труп пролежал в комнате какое-то время.

Подозреваемого обвиняют не только в убийстве и изнасиловании, но и надругательстве над телом.