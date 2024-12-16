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Министр обороны Белоусов сообщил о потерях ВСУ с начала спецоперации
По его словам, скорость продвижения ВС РФ сейчас составляет порядка 30 квадратных километров за сутки.

Потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, с начала СВО — почти миллион человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра обороны России Андрея Белоусова.

По его словам, скорость продвижения ВС РФ сейчас составляет порядка 30 квадратных километров за сутки.

По данным министра, российские военные в ходе СВО в этом году освободили 4,5 тысячи квадратных километров.

Как отметил Белоусов, противник контролирует менее 1% территории ЛНР и 25-30% ДНР, Запорожской и Херсонской областей.