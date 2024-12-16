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ГК «Зеленый сад»: наша забота начинается от двери подъезда

Входные группы «Зеленого сада» оборудованы автоматическими шлюзовыми дверями из прочного закаленного стекла. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Любая мама знает, как нелегко поднять детскую коляску на свой этаж. Даже при условии широких коридоров и удобного лифта. Жительницы домов „Зеленого сада“ оставляют коляски на первом этаже — в светлом и просторном лобби под наблюдением видеокамер. Здесь же найдется место велосипедами, машинкам, самокатам, санкам, прочему детскому и взрослому транспорту. В ваших квартирах будет чище, а на лестничных площадках просторнее», — пояснили в компании.

Входные группы с подогревом и шлюзовыми дверями оборудованы во всех жилых комплексах «Зеленого сада». Выбрать свой новый дом прямо сейчас можно на сайте или по телефону 8 (4912) 77-77-77.