Германия отказалась оказать помощь Украине в ущерб своей безопасности

Олаф Шольц отметил, что пока он занимает свой пост, ВСУ не получат дальнобойное оружие, которым можно бить вглубь российской территории.

Германия отказалась оказать помощь Украине в ущерб своей безопасности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление Олафа Шольца.

По его словам, ФРГ не станет передавать ракеты Taurus и отправлять своих военнослужащих.

«Германия является страной, которая оказывает наибольшую поддержку Украине в Европе. Мы не будем делать ничего, что поставит на кон нашу собственную безопасность», — отметил канцлер Германии.

Шольц добавил, что пока он занимает свой пост, ВСУ не получат дальнобойное оружие, которым можно бить вглубь российской территории.