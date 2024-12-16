«Фабрика процессов» обучила более 2,5 тысяч рязанцев

В Рязанской области подвели некоторые итоги реализации нацпроекта «Производительность труда». В частности, на региональных «Фабриках процессов» были организованы занятия для более чем 2,5 тысяч человек. Из них 520 сотрудников региональных компаний прошли обучение в 2024 году.

В Рязани работают три «Фабрики процессов»: производственная, которая была создана в 2020 году, офисная, открытая в 2023 году, и логистическая, которую презентовали в 2024 году. Они представляют собой учебные площадки, на которых участники в реальном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства.

Отмечается, что многие предприятия стараются обучить на «Фабриках» всех своих работников. Например, АО «Российские железные дороги» в рамках заключенного с АРБ соглашения о сотрудничестве ежегодно направляет на «Фабрику процессов» свои команды для повышения квалификации. Кроме того, в 2024 году проводились занятия для генеральных директоров и собственников компаний.

Напомним, что основной целью нацпроекта «Производительность труда» является внедрение культуры бережливого производства на несырьевых предприятиях. Для этого на предприятиях Рязанской области работают эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса. По итогам пятилетней реализации нацпроекта в него вовлечено 100 рязанских предприятий.