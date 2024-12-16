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Экс-руководителю академии ФСИН областной суд оставил приговор без изменений
Напомним, Александра Крымова задержали 1 августа 2023 года и предъявили обвинение в присвоении или растрате денег в особо крупной размере.

Рязанский областной суд оставил без изменения приговор в отношении бывшего начальника академии ФСИН. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что судебной коллегией оставлен без изменения приговор Советского районного суда, которым осуждены Александр Крымов и Роман Ефремов.

Суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для изменения либо отмены состоявшегося судебного акта.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, Александра Крымова задержали 1 августа 2023 года и предъявили обвинение в присвоении или растрате денег в особо крупной размере. Уголовное дело возбудили в апреле 2019 года (о растрате двух миллионов рублей), после чего Крымов покинул должность руководителя. Экс-руководитель написал явку с повинной.

По версии следствия, в период с декабря 2014 года по январь 2015 года Крымов и его заместитель украли из бюджета академии более 3,7 млн рублей. В Советском районном суде Крымову назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Также его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно — распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и учреждениях, на 2 года 6 месяцев. Крымова также лишили специального звания «генерал-майор внутренней службы».