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Для рязанцев выпустили метеопредупреждение из-за надвигающегося циклона
По данным регионального Гидрометцентра, во второй половине дня 16 декабря с сохранением ночью и утром 17 декабря на территории Рязанской области местами ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, в отдельных районах гололед.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение из-за надвигающегося циклона. Его публикует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным регионального Гидрометцентра, во второй половине дня 16 декабря с сохранением ночью и утром 17 декабря на территории Рязанской области местами ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, в отдельных районах гололед.

Помимо этого, в регионе ожидается ледяной дождь, усиление северо-западного ветра порывами 13-18 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы.

Ранее сообщалось, что на Рязанскую область движется новый циклон.