Для рязанцев выпустили метеопредупреждение из-за надвигающегося циклона
По данным регионального Гидрометцентра, во второй половине дня 16 декабря с сохранением ночью и утром 17 декабря на территории Рязанской области местами ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, в отдельных районах гололед.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение из-за надвигающегося циклона. Его публикует пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным регионального Гидрометцентра, во второй половине дня 16 декабря с сохранением ночью и утром 17 декабря на территории Рязанской области местами ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, в отдельных районах гололед.
Помимо этого, в регионе ожидается ледяной дождь, усиление северо-западного ветра порывами 13-18 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы.
Ранее сообщалось, что на Рязанскую область движется новый циклон.