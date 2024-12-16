Для рязанцев выпустили метеопредупреждение из-за надвигающегося циклона

По данным регионального Гидрометцентра, во второй половине дня 16 декабря с сохранением ночью и утром 17 декабря на территории Рязанской области местами ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, в отдельных районах гололед.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение из-за надвигающегося циклона. Его публикует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным регионального Гидрометцентра, во второй половине дня 16 декабря с сохранением ночью и утром 17 декабря на территории Рязанской области местами ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, в отдельных районах гололед.

Помимо этого, в регионе ожидается ледяной дождь, усиление северо-западного ветра порывами 13-18 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы.

Ранее сообщалось, что на Рязанскую область движется новый циклон.