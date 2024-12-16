Британский эксперт озвучил условие для начала переговоров по Украине

По его мнению, они должны проходить между Россией и США без участия Киева.

Британский эксперт озвучил условие для начала переговоров по Украине. Об этом заявил директор евразийской программы американского Института ответственного государственного управления Куинси Анатоль Ливен, его слова приводит РИА Новости.

По мнению Ливена, они должны проходить между Россией и США без участия Киева.

«Три вовлеченные стороны — это Украина, Россия и США. Однако первые этапы переговоров должны проходить между США и Россией. Определенные базовые вопросы решать не Украине. Они в основном для США, и именно американской администрации придется вести переговоры по ним», — говорится в сообщении.