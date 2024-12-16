Белоусов: РФ должна быть готова к возможному военному конфликту с НАТО

Отдельно Белоусов отметил, что деятельность Минобороны строится с учетом полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе. Включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие.

РФ должна быть готова к возможному военному конфликту с НАТО. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

По его словам, ВС РФ за год заняли территорию общей площадью 4,5 тыс. кв. км. Он также заявил, что скорость продвижения российских военных сейчас составляет в среднем порядка 30 кв. км в сутки. По словам Белоусова, ВСУ контролирует менее 1% территории ЛНР и 25-30% ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Он также сообщил, что российскими военными ежесуточно применяется более 3,5 тысяч беспилотников, и эта цифра постоянно растет.

Отдельно Белоусов отметил, что деятельность Минобороны строится с учетом полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе. Включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие.

«Об этом говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле этого года саммите Североатлантического альянса. Также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО», — отметил он.