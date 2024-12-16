Администрация Рыбновского района отсудила у подрядчика детсада три миллиона

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия.

Арбитражный суд Рязанской области решил взыскать с подрядчика ООО «Прагма» 3 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке дел.

Суд удовлетворил иск администрации Рыбновского района.

Подрядчик ООО «Прагма» должен выплатить администрации 3 миллиона 274 тысячи 625 рублей и пошлину в доход федерального бюджета в размере 39 тысяч 373 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия.

Напомним, в декабре 2023 года прокуратура начала проверку после срыва сроков сдачи детского сада.

Администрация Рыбновского района подала иск с требованием взыскать неустойку в сумме 5,3 миллиона рублей.

По условиям контракта, подрядчик должен был сдать объект до 30 октября 2023 года. В мае администрация Рыбновского района потребовала от ООО «Прагма» еще 3 миллиона рублей.