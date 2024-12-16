18-летнего рязанца поймали в Сочи за грабеж
Возбуждено уголовное дело.
18-летнего рязанца поймали в Сочи за грабеж. Об этом пишет УМВД по региону.
В отдел полиции обратился сотрудник ломбарда. Мужчина пояснил, что неизвестный молодой человек под видом покупателя попросил посмотреть планшет, а когда товар оказался у него в руках, ушел, не обращая внимания на просьбы вернуть гаджет.
Сумма ущерба составила 10 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Рязани.
Оказалось, что задержанный причастен к совершению еще одного преступления на территории Сочи. На улице Конституции СССР он похитил велосипед, который владелец оставил рядом с магазином.
Возбуждено уголовное дело. Молодого человека заключили под стражу.