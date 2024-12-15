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Жители Рязанской области записали видеообращение к Путину
Жители поселка Мишино Михайловского района записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести свинарники от их населенных пунктов.

Жители поселка Мишино Михайловского района записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести свинарники от их населенных пунктов. Соответствующий ролик разместили в группе «Рязань» во «ВКонтакте».

Авторы представились как группа добровольцев «Селяночка», которая больше года помогает СВО. Жители обратились к Путину по поводу строительства трех свинокомплексов — они просят разместить их подальше от населенных пунктов и водоемов.

Как отметили в обращении, рядом находится село Красное, памятник архитектуры 19 века, а также Ижеславское городище, занесенное в Красную книгу Рязанской области. Кроме того, есть много старинных храмов. Жители рассказывают, что из крана у них течет ржавая вода, поэтому за водой они ездят и ходят в родники и святые источники.

«А если будут свинарники, все попадет в грунтовые воды, наши ручьи все впадают в реку Проню», — говорится в обращении.

Видео: группа «Рязань» во «ВКонтакте»