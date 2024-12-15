В Сараях поймали пьяного водителя без прав
Сотрудники ГАИ остановили на улице Гагарина в Сараях автомобиль «ВАЗ-2113». Машиной управлял 21-летний житель районного центра. Молодой человек был пьян
В Сараях поймали пьяного водителя без прав. Об этом
Сотрудники ГАИ остановили на улице Гагарина в Сараях автомобиль «ВАЗ-2113». Машиной управлял 21-летний житель районного центра.
Полицейские предположили, что он пьян. От прохождения медосвидетельствования молодой человек отказался.
Помимо этого, выяснилось, что у него нет прав.
Жителя отстранили от управления автомобилем. На него составили административный протокол.
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