В Сараях поймали пьяного водителя без прав

Сотрудники ГАИ остановили на улице Гагарина в Сараях автомобиль «ВАЗ-2113». Машиной управлял 21-летний житель районного центра. Молодой человек был пьян

В Сараях поймали пьяного водителя без прав. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Сотрудники ГАИ остановили на улице Гагарина в Сараях автомобиль «ВАЗ-2113». Машиной управлял 21-летний житель районного центра.

Полицейские предположили, что он пьян. От прохождения медосвидетельствования молодой человек отказался.

Помимо этого, выяснилось, что у него нет прав.

Жителя отстранили от управления автомобилем. На него составили административный протокол.

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