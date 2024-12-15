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В Касимове мужчина украл крышу со здания
Крышу похитил 35-летний житель Касимова. Ранее его осудили за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

В Касимове мужчина украл крышу с бани. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Житель рассказал полиции, что со здания неработающей бани похитили крышу из алюминиевых листов.

Позже оперативники уголовного розыска нашли место, куда продали краденое. Кроме того, они выяснили, что крышу похитил 35-летний житель Касимова. Ранее его осудили за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Сотрудники полиции разыскали и задержали злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.