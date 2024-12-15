В Госдуму намерены внести законопроект о 13-й пенсии ко дню рождения

Выплата будет распространяться на все категории пенсионеров: получателей страховых пенсий, пенсий по государственному обеспечению, а также пенсионеров из числа сотрудников силовых структур.

В Госдуму намерены внести в 2025 году законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения. Об этом РИА Новости сообщил вице-спикер Борис Чернышов.

Как рассказал агентству собеседник, основная идея инициативы — ежегодная дополнительная поддержка граждан в виде единовременной выплаты.

Выплата будет распространяться на все категории пенсионеров: получателей страховых пенсий, пенсий по государственному обеспечению, а также пенсионеров из числа сотрудников силовых структур.

Отмечается, что размер выплат установят равным сумме ежемесячной пенсии.