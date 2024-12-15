Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Подразделения «Южной» группировки российских войск освободили населенный пункт Веселый Гай, а «Центр» взял контроль над Пушкино в ДНР.

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Подразделения «Южной» группировки российских войск освободили населенный пункт Веселый Гай, а «Центр» взял контроль над Пушкино в ДНР.

По данным Минобороны, Украина потеряла на двух направлениях более 680 военнослужащих, три танка, две боевые бронемашины.