Пропавшего по дороге в Мордовию водителя из Рязанской области нашли мертвым

Василий Мальцев 11 декабря 2024 года уехал на автомобиле «Renault Sandero Stepway» бежевого цвета и не вернулся. В воскресенье, 15 декабря, его нашли мертвым.

Пропавшего по дороге в Мордовию водителя из Рязанской области нашли мертвым. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт» 14 декабря в группе во «ВКонтакте».

11 декабря он выехал на автомобиле Renault Sandero Stepway из поселка Прибрежный Шиловского района и пропал. В качестве места, куда отправился пенсионер, был указан Зубово-Полянский район Республики Мордовия.

Подробности гибели не приводятся.

Напомним, мужчине было 83 года.

Фото: ПСО «ЛизаАлерт»