Пассажирское судно «Метеор» планируют пустить до Рязани

В 2025 году нижегородский оператор скоростных речных пассажирских перевозок ООО «Водолет» получит более 357 миллионов рублей субсидий на развитие. Компания планирует открыть рейсы в Пермь, Самару и Рязань.

В Рязани планируют пустить судно на подводных крыльях «Метеор» из Нижнего Новгорода. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

В 2025 году нижегородский оператор скоростных речных пассажирских перевозок ООО «Водолет» получит более 357 миллионов рублей субсидий на развитие.

Как указано в публикации, компания планирует открыть рейсы в Пермь, Самару и Рязань. Отмечается, что «Водолет» заказал строительство еще трех «Метеоров». Однако, по данным «Ъ», поставки судов могут задержать из-за санкций, а новые внутренние маршруты предстоит проверить в условиях обмеления рек.

Так, по словам руководителя областного оператора ООО «Водолет» Никиты Итальянцева, в Рязанской могут возникнуть сложности из-за мелководья.