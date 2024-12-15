На гонках под Рязанью автомобиль взлетел и перевернулся в воздухе

Инцидент произошел на гонках «Новогодний Кубок» на трассе «Семеновская».

В воскресенье, 15 декабря, на гонках под Рязанью автомобиль взлетел и перевернулся. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Инцидент произошел на гонках «Новогодний Кубок» на трассе «Семеновская». На кадрах видно, как машины сталкиваются. После чего один из автомобилей взлетел и перевернулся. Вторая машина опрокинулась.

Данных о пострадавших нет.