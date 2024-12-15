ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды

В воскресенье, 15 декабря, ожидается снег. Местами прогнозируют слабую метель. На дорогах будет гололедица. Температура воздуха днем составит -5, -0 градусов.

ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды. Соответствующую информацию разместили в Telegram-канале ведомства.

В воскресенье, 15 декабря, ожидается снег. Местами прогнозируют слабую метель. На дорогах будет гололедица. Температура воздуха днем составит -5, -0 градусов.

Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».

«Снег, грязь, нефтяные пятна, сырость, делают проезжую часть скользкой и негативно влияют на безопасность дорожного движения, повышая риск возникновения ДТП», — написали в посте.