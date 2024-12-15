Эксперт предупредил об опасности поддельного ChatGPT для миллионов россиян

Более 10 миллионов россиян рискуют раскрыть свои конфиденциальные данные из-за использования поддельных иностранных нейросетей, например, ChatGPT, Dall-E, Midjourney.

Более 10 миллионов россиян рискуют раскрыть свои конфиденциальные данные из-за использования поддельных иностранных нейросетей. Об этом в воскресенье, 15 декабря, рассказал директор по LLM-продуктам MTS AI Сергей Пономаренко РИА Новости.

В пример он привел такие нейросети как ChatGPT, Dall-E, Midjourney.

Схема выглядит следующим образом: мошенники создают чат-бот или сайт, где обещают предоставить «упрощенный» доступ к международным сервисам.

Однако, как указано в публикации, вместо оригинальных моделей пользователи получают минимальную версию продукта, которая по качеству значительно уступает как флагману, так и другим моделям.

Эксперт напомнил правила безопасного взаимодействия с ИИ: