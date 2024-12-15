Эксперт предупредил об опасности поддельного ChatGPT для миллионов россиян
Более 10 миллионов россиян рискуют раскрыть свои конфиденциальные данные из-за использования поддельных иностранных нейросетей, например, ChatGPT, Dall-E, Midjourney.
Более 10 миллионов россиян рискуют раскрыть свои конфиденциальные данные из-за использования поддельных иностранных нейросетей. Об этом в воскресенье, 15 декабря,
В пример он привел такие нейросети как ChatGPT, Dall-E, Midjourney.
Схема выглядит следующим образом: мошенники создают чат-бот или сайт, где обещают предоставить «упрощенный» доступ к международным сервисам.
Однако, как указано в публикации, вместо оригинальных моделей пользователи получают минимальную версию продукта, которая по качеству значительно уступает как флагману, так и другим моделям.
Эксперт напомнил правила безопасного взаимодействия с ИИ:
- не предоставлять нейросетям персональные данные и конфиденциальную информацию;
- проверять результат генерации через независимые источники, даже если полученные данные кажутся достоверными.