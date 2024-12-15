Девушка украла елку, установленную около кафе на улице Почтовой в Рязани

По словам автора поста, инцидент произошел в шесть часов утра на улице Почтовой № 62. На кадрах видно, как неизвестная подходит к елке, установленной около кафе, и забирает ее.

Девушка украла елку, установленную около кафе на улице Почтовой в Рязани. Об этом сообщили в соцсетях в воскресенье, 15 декабря.

По словам автора поста, инцидент произошел в шесть часов утра на улице Почтовой, № 62. На кадрах видно, как неизвестная подходит к елке, установленной около кафе, и забирает ее.