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БПЛА упал на территории ОМОНа в Грозном
Всего Грозный атаковали три дрона. Два БПЛА сбили средствами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по Чеченской Республике.

Три БПЛА атаковали Грозный утром в воскресенье, 15 декабря. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Два БПЛА сбили средствами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по Чеченской Республике.

Жертв и пострадавших нет.

«На любую попытку атаковать наши цели мы будем отвечать более точными и более жесткими ударами возмездия», — написал он.

Ранее стало известно, что жители Грозного сообщили о взрывах.