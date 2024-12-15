БПЛА упал на территории ОМОНа в Грозном

Всего Грозный атаковали три дрона. Два БПЛА сбили средствами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по Чеченской Республике.

Три БПЛА атаковали Грозный утром в воскресенье, 15 декабря. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Два БПЛА сбили средствами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по Чеченской Республике.

Жертв и пострадавших нет.

«На любую попытку атаковать наши цели мы будем отвечать более точными и более жесткими ударами возмездия», — написал он.

Ранее стало известно, что жители Грозного сообщили о взрывах.