БПЛА упал на территории ОМОНа в Грозном
Всего Грозный атаковали три дрона. Два БПЛА сбили средствами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по Чеченской Республике.
Три БПЛА атаковали Грозный утром в воскресенье, 15 декабря. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Два БПЛА сбили средствами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по Чеченской Республике.
Жертв и пострадавших нет.
«На любую попытку атаковать наши цели мы будем отвечать более точными и более жесткими ударами возмездия», — написал он.
Ранее стало известно, что жители Грозного сообщили о взрывах.