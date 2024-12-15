Baza: BMW незаметно вернулся в Россию

Немецкий автоконцерн BMW продолжает патентовать свои машины в России.

Немецкий автоконцерн BMW продолжает патентовать свои машины в России. Об этом сообщила Baza в воскресенье, 15 декабря.

Как отметил Telegram-канал, летом автоконцерн подал заявку на патент в России одного из концепт-каров. В начале декабря патент зарегистрировали в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

По мнению Baza, это концепт-кар, который презентовали на конкурсе элегантности Villa d’Este в мае.

«Машина оснащена мощным двигателем V8, за основу которого взята модификация M8 Competition (625 л.с.)», — сообщили в посте.