В США допустили разрешение конфликта на Украине в ближайшие месяцы

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News выразил уверенность, что конфликт Москвы и Киева удастся урегулировать вскоре после инаугурации.