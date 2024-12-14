В США допустили разрешение конфликта на Украине в ближайшие месяцы
Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News выразил уверенность, что конфликт Москвы и Киева удастся урегулировать вскоре после инаугурации.
Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог заявил, что конфликт Москвы и Киева урегулируют в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News,
По мнению собеседника, конфликт удастся урегулировать вскоре после инаугурации избранного президента США.